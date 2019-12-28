2019-12-28T10:37:03+03:00
Происшествия

Мошенники за день два раза обманули жительницу Новых Бурас

Гражданке пообещали компенсацию
Дарья Вострикова
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Мошенник позвонил 81-летней жительнице Новых Бурас и сказал, что ей положена выплата компенсации за ранее приобретенные лекарства.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, чтобы получить свыше 189 тыс. рублей нужно было отдать 24 тыс. рублей, якобы за страховку.

Пенсионерка выполнила это условие, перевела деньги через банкомат. Вечером ей позвонили и сказали, что перевод не прошел из-за неверной суммы, нужно попробовать еще раз отправить деньги, на почте.

Та отдала 23,7 тыс. рублей

В общей сумме мошенники получили 47,7 тыс. рублей, а женщина ничего, поэтому обратилась в полицию.

Гражданка объяснила, что слышала о таком способе обмана, но не думала, что с ней такое может произойти.

По делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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