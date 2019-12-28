Мошенники за день два раза обманули жительницу Новых Бурас
Мошенник позвонил 81-летней жительнице Новых Бурас и сказал, что ей положена выплата компенсации за ранее приобретенные лекарства.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, чтобы получить свыше 189 тыс. рублей нужно было отдать 24 тыс. рублей, якобы за страховку.
Пенсионерка выполнила это условие, перевела деньги через банкомат. Вечером ей позвонили и сказали, что перевод не прошел из-за неверной суммы, нужно попробовать еще раз отправить деньги, на почте.
Та отдала 23,7 тыс. рублей
В общей сумме мошенники получили 47,7 тыс. рублей, а женщина ничего, поэтому обратилась в полицию.
Гражданка объяснила, что слышала о таком способе обмана, но не думала, что с ней такое может произойти.
По делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU