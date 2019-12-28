Квартиры в Балакове получили 40 детей-сирот

СЕГОДНЯ 08:37 2019-12-28T08:37:32+03:00

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Вчера, 27 декабря, по жеребьевке 40 детей-сирот получили квартиры в Балакове.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, эти помещения имеют необходимую социальную отделку и оборудование, отвечают санитарно-техническим требованиям и нормам.

Всего на жилищном учете стоит 6938 граждан из числа детей-сирот, в том числе более 5037, у которых возникло право на предоставление жилого помещения.

По словам министра строительства и ЖКХ региона Павла Мигачева, одной из приоритетных задач органов власти является обеспечение их квартирами. Финансовые возможности позволяют это не всегда, но, согласно задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, в ближайшие шесть лет эта проблема решится.

У ребят есть десять дней на осмотр квартир, после чего, если их все устраивает, заключается договор найма специализированного жилого помещения на пять лет. Если по истечении пяти лет не будет просроченной задолженности по ЖКХ и непогашенной судимости, граждане вправе перезаключить договор на соцнайм и приватизировать жилое помещение. Тем, кому нет полных 23 лет на момент заключения договора найма спецжилфонда, положена еще одна мера поддержки – средства на обустройство – 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU