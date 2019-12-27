2019-12-27T16:48:11+03:00
Общество

Пятничные пробки в Саратове достигли 7 баллов

Затруднено движение в центре города, а также по направлению в Заводской и Ленинский районы
Екатерина Семенова
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Вечером в пятницу в Саратове серьезно затруднено движение.

Судя по сервису Яндекс.Карты, сила пробок достигает 7 баллов.

Движение в Заводской район затрудняют заторы на улицах Чернышевского, Авиастроителей, Пензенской, проспекте Орджоникидзе.

Пробки на улицах Танкистов, Тракторной, Навашина, проспекте 50 лет Октября осложняют поездки в Ленинский район.

В центре Саратова парализовано движение по Астраханской, Университетской, Рахова, Чапаева, Горького, Соколовой.

Также затруднен подъезд к мосту через Волгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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