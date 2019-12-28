Утром Саратовскую область ждет снег
Погода прогнозируется облачная с прояснениями
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В Саратовской области сегодня утром, 28 декабря, ожидается небольшой и умеренный снег, в том числе мокрый.
- Днем осадков не будет, а погода прогнозируется облачная с прояснениями, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Ветер северного и северо-западного направления подует со скоростью 4–9 м/с. Также местами будет туман, изморозь и гололед.
Столбик термометра днем будет колебаться между - 3 и -8 градусами.
ИСТОЧНИК KP.RU