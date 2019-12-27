Цементный завод в Вольске снова подозревают в сбросе нефтепродуктов в Волгу

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-27T14:42:09+03:00

В октябре уже происходил подобный инцидент с этим предприятием

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В Вольске Саратовской области цементный завод в Вольске снова заподозрили в сбросе нефтепродуктов.

- «Холсим» опять потек, — написал местный житель Александр Бахарев в соцсети «ВКонтакте».

Местный житель опубликовал фото, на которых видно поверхность воды в маслянистой пленке. Запечатленное место как раз находится чуть выше водокачки напротив силосов завода.

Фото из соцсетей

Напомним, в октябре 2019 года у предприятия «ЛафаржХолсим» уже произошла утечка нефтепродуктов.

Организация тогда предположила, что причины этого — в загрязнении систем еще в Советское время.

ИСТОЧНИК KP.RU