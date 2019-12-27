Цементный завод в Вольске снова подозревают в сбросе нефтепродуктов в Волгу
В Вольске Саратовской области цементный завод в Вольске снова заподозрили в сбросе нефтепродуктов.
- «Холсим» опять потек, — написал местный житель Александр Бахарев в соцсети «ВКонтакте».
Местный житель опубликовал фото, на которых видно поверхность воды в маслянистой пленке. Запечатленное место как раз находится чуть выше водокачки напротив силосов завода.
Фото из соцсетей
Напомним, в октябре 2019 года у предприятия «ЛафаржХолсим» уже произошла утечка нефтепродуктов.
Организация тогда предположила, что причины этого — в загрязнении систем еще в Советское время.
ИСТОЧНИК KP.RU