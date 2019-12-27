2019-12-27T14:27:41+03:00
Общество

Радаев саратовцам: Нужны смелые идеи

Губернатор поздравил жителей области с наступающим Новым годом
Екатерина Семенова
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В Саратовском театре оперы и балета сегодня, 27 декабря, состоялось торжественное мероприятие в честь наступающего 2020 года.

На празднике выступил губернатор Валерий Радаев, который поздравил жителей области с Новым годом.

Он напомнил о достижениях: открытие аэропорта «Гагарин», строительство новых школ и детсадов, ФОКов и Домов культуры. Кроме того, Валерий Радаев напомнил о прошедшем в области Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту и юбилею СГУ.

В планах на 2020 год глава региона назвал реализацию национальных проектов.

- Для воплощения всего задуманного нужны смелые идеи, креативные подходы, цифровые знания, владение высокими технологиями, ну и самое главное — стремление быть первыми. Вы, наши жители, носители всех этих качеств. А это гарантия того, что область займет лидирующие позиции, работая по национальным проектам. Мотивация у нас одна — сделать жизнь лучше, комфортнее, чтобы люди достойно зарабатывали, а условия в медицине и образовании соответствовали самым высоким стандартам, — заявил Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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