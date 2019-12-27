В Энгельсе на 90 дней остановлено опасное производство

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-27T15:57:34+03:00

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Судебные приставы Энгельсского района приостановили деятельность местного производства по эксплуатации опасных производственных объектов.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, организация использовала баллоны и гидроаккумуляторы, несмотря на отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности.

Это создавало угрозу жизни и здоровью людей.

Нарушения помогла выявить плановая выездная проверка.

Поэтому суд принял решение приостановить эту деятельность на 90 суток, объекты опечатаны.

Надлежащее соблюдение этого решения будет проверяться.

ИСТОЧНИК KP.RU