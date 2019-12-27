В Энгельсе на 90 дней остановлено опасное производство
Судебные приставы Энгельсского района приостановили деятельность местного производства по эксплуатации опасных производственных объектов.
Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, организация использовала баллоны и гидроаккумуляторы, несмотря на отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности.
Это создавало угрозу жизни и здоровью людей.
Нарушения помогла выявить плановая выездная проверка.
Поэтому суд принял решение приостановить эту деятельность на 90 суток, объекты опечатаны.
Надлежащее соблюдение этого решения будет проверяться.
ИСТОЧНИК KP.RU