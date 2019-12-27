В правительстве области обсудили с главами районов ход ремонта воинских захоронений

СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-27T15:45:14+03:00

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В заседании рабочей группы по реализации на территории региона федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» приняли участие заместитель председателя правительства области Валентина Гречушкина, министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина, заместитель председателя комитета Саратовской областной думы по спорту, туризму и делам молодежи, координатор проекта «Историческая память» Юлия Литневская, депутат Саратовской городской думы Александр Янклович, главы муниципальных районов, а также представители управления делами правительства области, управления Федерального казначейства, администрации Саратова, общественники.

Участники совещания обсудили ход реализации мероприятий федеральной целевой программы, отметив, что уже в этом году есть результаты ее воплощения в жизнь: в пяти районах области уже проведены работы на девяти воинских захоронениях. Также были заслушаны главы районов, где реализация проектов должна быть завершена до конца года.

Реализация программы предусматривает ремонт, реставрацию, благоустройство воинских захоронений, установку новых мемориальных знаков и нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения.

Юлия Литневская в ходе обсуждения промежуточных итогов реализации ФЦП отметила, что вопрос увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны стоит на особом контроле депутатов Саратовской областной думы, проводятся не только рабочие совещания, но и реализуются конкретные мероприятия в рамках проекта «Историческая память», идет координация действий как с органами местного самоуправления, так и общественниками.

Председатель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Сергей Авезниязов сообщил о совместной работе с муниципалитетами и предложил помощь в скорейшей реализации проектов по благоустройству воинских захоронений, в особенности тем районам, где работы предстоит выполнить в этом году.

Подводя итог заседания рабочей группы, Сергей Зюзин отметил, что правительством области проводится серьезная работа во взаимодействии с органами государственной власти, в том числе министерством обороны, по повышению эффективности участия Саратовской области в этой федеральной целевой программе.

- Это особенно важно в год 75-летия Победы, что Минобороны РФ услышало нас и включило регион в программу. Органы местного самоуправления ответственно подошли к вопросу включения своих объектов в перечень мероприятий программы все это и наш долг памяти, но и наша обязанность по воспитанию подрастающего поколения, — отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU