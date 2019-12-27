В Саратове на новогоднюю ночь будет «абсолютно зимняя погода»

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-27T15:35:04+03:00

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Метеорологи уточнили прогноз погоды на новогоднюю ночь.

Как сообщила «КП-Саратов» заместитель руководителя регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло, нас ждет «абсолютно зимняя погода».

- Днем 31 декабря в Саратове и по области ожидается выпадение снега. Он будет сыпать и в новогодние праздники: 1 декабря и перед Рождеством. Несмотря на то, что сильных морозов не прогнозируется, ожидается минусовая температура, поэтому снежный покров сохранится, — рассказала она.

Столбик термометра в последние дни 2019 года и в начале следующего будет показывать -3…-9 градусов. Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 6-11 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU