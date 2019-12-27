В Саратове на новогоднюю ночь будет «абсолютно зимняя погода»
Метеорологи уточнили прогноз погоды на новогоднюю ночь.
Как сообщила «КП-Саратов» заместитель руководителя регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло, нас ждет «абсолютно зимняя погода».
- Днем 31 декабря в Саратове и по области ожидается выпадение снега. Он будет сыпать и в новогодние праздники: 1 декабря и перед Рождеством. Несмотря на то, что сильных морозов не прогнозируется, ожидается минусовая температура, поэтому снежный покров сохранится, — рассказала она.
Столбик термометра в последние дни 2019 года и в начале следующего будет показывать -3…-9 градусов. Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 6-11 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU