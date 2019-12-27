Наркоторговцы в Саратове легализовали 200 тыс. рублей
Потратить их не удастся — легализаторы взяты под арест
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В Ленинском районе Саратова полицейские задержали двух местных жителей, которых заподозрили в торговле наркотиками.
- В ходе расследования заведенного по этому поводу уголовного дела выяснилось, что горожане успели легализовать почти 200 тыс. рублей, полученных от торговли наркотиками. Полицейские установили факт легализации денег, — сообщили в ГУВД Саратова.
В связи с этим обвиняемым в наркоторговле предъявили новое уголовное дело — еще и о легализации средств, полученных преступным путем. Мужчины находятся под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU