Энгельсские гребцы взяли серебро Кубка РФ и всероссийских соревнований
Состязания прошли в Липецке
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В Липецке прошел Кубок России и всероссийские соревнования по гребному спорту (дисциплина — гребля-индор) «Кубок Петра Великого».
Так, в состязаниях приняли участие свыше 300 спортсменов из 12 регионов страны.
Сборная Саратовской области, в которую вошел Вячеслав Колосов, Глеб Кобяшов, Денис Орлов, Александр Акимов, Константин Стасюк взяла второе место.
Константин Стасюк пришел шестым в индивидуальном зачете.
ИСТОЧНИК KP.RU