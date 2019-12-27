2019-12-27T13:47:33+03:00
Общество

Энгельсские гребцы взяли серебро Кубка РФ и всероссийских соревнований

Состязания прошли в Липецке
Дарья Вострикова
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В Липецке прошел Кубок России и всероссийские соревнования по гребному спорту (дисциплина — гребля-индор) «Кубок Петра Великого».

Так, в состязаниях приняли участие свыше 300 спортсменов из 12 регионов страны.

Сборная Саратовской области, в которую вошел Вячеслав Колосов, Глеб Кобяшов, Денис Орлов, Александр Акимов, Константин Стасюк взяла второе место.

Константин Стасюк пришел шестым в индивидуальном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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