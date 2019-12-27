Мошенники оставили жителя Самойловского района без 90 тыс. рублей
Гражданин хотел получить компенсацию
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В отдел полиции Самойловского района обратился с заявлением 62-летний житель села Полоцкое.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ноябре и декабре он общался с незнакомцами. Те представились сотрудниками организации и рассказали о положенной выплате за лекарства.
Для получения денег нужно было оплатить пошлину, которую потом тоже вернули бы.
После многократных звонков пенсионер сдался и перевел 90 тыс. рублей мошенникам, но денег не дождался, после чего обратился в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU