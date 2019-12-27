Балаковец проведет восемь лет в тюрьме за попытку продать наркотики

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-27T13:26:34+03:00

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Суд признал 33-летнего балаковца виновным в покушении на сбыт наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в июне 2019 года гражданин решил заняться продажей веществ через интернет. Днем 8 июля к нему обратился местный житель для покупки запрещенного. Тот отправил адрес с тайником.

Позже, 16 июля, мужчина купил в Балакове наркотик, упакованный в три полимерных пакета, и стал хранить его при себе с целью сбыта. В тот же день его задержала полиция.

Выяснилось, что у гражданина при себе было 1,30 грамма «соли».

Суд обязал его провести восемь лет в исправительной колонии строгого режима, а также выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU