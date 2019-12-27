В Саратове отметят День российской печати

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-27T13:22:50+03:00

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В саратовском Театре юного зрителя 13 января в 15:00 пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве информации и печати Саратовской области, праздник, названный «Слово о Победе», откроет в регионе объявленный президентом России Владимиром Путиным Год памяти и славы.

Кроме того, в фойе театра пройдет выставка «Победу одержал народ. Плакат работал на Победу», подготовленная Саратовским областным музеем краеведения из уникальных экспонатов.

Прозвучит выступление местного коллектива — оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд».

ИСТОЧНИК KP.RU