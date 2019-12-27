Балаковцу дали шесть лет колонии за попытку убить сожительницу

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-27T13:17:40+03:00

Гражданка еле смогла вырваться и позвать на помощь

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Суд признал 41-летнего балаковца виновным в покушении на убийство.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 9 марта, с 17:00 до 17:52, он пил со своей 49-летней сожительницей.

Граждане поссорились, мужчина доставил из шкафа кухонный нож и начал резать по грудной клетке свою спутницу.

Истекающую кровью женщину злоумышленник начал удерживать, чтобы дождаться ее смерти. Пострадавшая вырвалась в подъезд и начала звать на помощь.

Соседи отреагировали на нее и вызвали бригаду «скорой помощи».

Мужчине дали шесть лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU