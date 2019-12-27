Балаковцу дали шесть лет колонии за попытку убить сожительницу
Суд признал 41-летнего балаковца виновным в покушении на убийство.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 9 марта, с 17:00 до 17:52, он пил со своей 49-летней сожительницей.
Граждане поссорились, мужчина доставил из шкафа кухонный нож и начал резать по грудной клетке свою спутницу.
Истекающую кровью женщину злоумышленник начал удерживать, чтобы дождаться ее смерти. Пострадавшая вырвалась в подъезд и начала звать на помощь.
Соседи отреагировали на нее и вызвали бригаду «скорой помощи».
Мужчине дали шесть лет исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU