Балашовский драмтеатр выступил в Будапеште
Балашовский драмтеатр пригласили в Российский Культурный центр Будапешта на новогодние выступления для детей русскоязычного сообщества.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, артисты показали спектакль «Сказка от дяди Миши» и интерактивное представление у елки «Пусть метет метелица».
Хозяева приняли артистов, поняли смысл постановок.
За два дня были показаны по пять спектаклей и интермедий, было сделано огромное количество фотографий с героями у новогодней елочки, а Деда Мороза в исполнении худрука театра Владимира Попова практически на каждом представлении зрители называли «настоящим». Новогодняя кампания открылась 21 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU