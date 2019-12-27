2019-12-27T13:10:31+03:00
Общество

Балашовский драмтеатр выступил в Будапеште

Прошли новогодние выступления
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Балашовский драмтеатр пригласили в Российский Культурный центр Будапешта на новогодние выступления для детей русскоязычного сообщества.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, артисты показали спектакль «Сказка от дяди Миши» и интерактивное представление у елки «Пусть метет метелица».

Хозяева приняли артистов, поняли смысл постановок.

За два дня были показаны по пять спектаклей и интермедий, было сделано огромное количество фотографий с героями у новогодней елочки, а Деда Мороза в исполнении худрука театра Владимира Попова практически на каждом представлении зрители называли «настоящим». Новогодняя кампания открылась 21 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятничные пробки в Саратове достигли 7 баллов
Название саратовского правительства засверкало новой позолотой
В Саратове не успели сдать два запланированных долгостроя
Боксеру, убившему в саратовской больнице пациента, увеличили срок
В Саратове будет ходить новогодний троллейбус
Контролеры из Китая посетили Саратовскую область и осмотрели места выращивания и хранения пшеницы и ячменя
Цементный завод в Вольске снова подозревают в сбросе нефтепродуктов в Волгу
Сотрудники СКР по Саратовской области посетили центр «Возвращение»
Радаев саратовцам: Нужны смелые идеи
Идет подготовка к демонтажу Трофимовского моста над железной дорогой
В Пугачеве будут судить похитителя 11 шоколадок
В Энгельсе на 90 дней остановлено опасное производство
В правительстве области обсудили с главами районов ход ремонта воинских захоронений
В Саратове на новогоднюю ночь будет «абсолютно зимняя погода»
Наркоторговцы в Саратове легализовали 200 тыс. рублей
«Это наша работа»: в Саратове началась акция в память об убитом Михаиле Гадееве
Энгельсские гребцы взяли серебро Кубка РФ и всероссийских соревнований
Мошенники оставили жителя Самойловского района без 90 тыс. рублей
Балаковец проведет восемь лет в тюрьме за попытку продать наркотики
В Саратове отметят День российской печати