Балашовский драмтеатр выступил в Будапеште

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-27T13:10:31+03:00

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Балашовский драмтеатр пригласили в Российский Культурный центр Будапешта на новогодние выступления для детей русскоязычного сообщества.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, артисты показали спектакль «Сказка от дяди Миши» и интерактивное представление у елки «Пусть метет метелица».

Хозяева приняли артистов, поняли смысл постановок.

За два дня были показаны по пять спектаклей и интермедий, было сделано огромное количество фотографий с героями у новогодней елочки, а Деда Мороза в исполнении худрука театра Владимира Попова практически на каждом представлении зрители называли «настоящим». Новогодняя кампания открылась 21 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU