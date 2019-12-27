В Саратове парни избили прохожих ради телефонов и документов

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-27T13:04:05+03:00

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Полиция Октябрьского района раскрыла ограбление 22-летнего парня и его 27-летней спутницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 23 декабря в 1:30 у дома №64 по Стрелковой улице неизвестные избили их, отобрали два сотовых телефона марок Explay и Huawei, куртку с водительским удостоверением, военным билетом и паспортом.

Вчера, 26 декабря, предполагаемых преступников задержали. Ими оказались 24-летний безработный, уже привлекавшийся к закону, и 23-летний ранее не судимый плотник.

Граждане признались, что взяли чужое. У них изъяли один сотовый телефон и паспорт, второй гаджет оказался сдан в комиссионный магазин.

На парней завели уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU