В Саратове мужчина ограбил пенсионерку после недельного запоя
Задержан подозреваемый в разбое.
В Саратове задержан подозреваемый в разбое.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, мужчина ударил 83-летнюю женщину по голове и похитил кошелек.
Пострадавшая шла из магазина домой. По ее словам, она даже не сразу поняла, что на нее напали — подумала, что резко подскочило давление. Однако потом она увидела, что злоумышленник схватил ее кошелек.
После этого женщина сумела дойти до дома и позвонить родственникам.
Как оказалось, добычей злоумышленника стали 800 рублей. Вскоре подозреваемого задержали, когда он пришел в магазин.
- Был сильно пьян, неделю до этого был в запое, — объяснил мужчина свой поступок.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU