В Саратове мужчина ограбил пенсионерку после недельного запоя

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-27T12:57:31+03:00

Он ударил женщину по голове и украл 800 рублей

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В Саратове задержан подозреваемый в разбое.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, мужчина ударил 83-летнюю женщину по голове и похитил кошелек.

Пострадавшая шла из магазина домой. По ее словам, она даже не сразу поняла, что на нее напали — подумала, что резко подскочило давление. Однако потом она увидела, что злоумышленник схватил ее кошелек.

После этого женщина сумела дойти до дома и позвонить родственникам.

Как оказалось, добычей злоумышленника стали 800 рублей. Вскоре подозреваемого задержали, когда он пришел в магазин.

- Был сильно пьян, неделю до этого был в запое, — объяснил мужчина свой поступок.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU