2019-12-27T12:46:50+03:00
Общество

Саратовский силач Максюта выложил в интернет фото раздетых сотрудниц его клубов

12 девушек позируют почти голыми
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Известный саратовский силач, совладелец сети клубов в Саратове и Энгельсе Вячеслав Максюта в своем «Инстаграме» опубликовал фотографии 12 сотрудниц клубов, от тренеров до менеджеров. Пикантность снимкам придает тот факт, что все девушки на снимках — топлес. На некоторых участницах фотосессии ничего, кроме трусиков, нет.

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Эту акцию Вячеслав Максюта устроил в преддверии выпуска клубного календаря.

- У меня на странице конкурс! Вы выбираете фото на обложку клубного календаря, — предложил спортсмен и бизнесмен.

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Акция в соцсетях вызвала некоторый ажиотаж, комментаторы охотно оценивают прелести сотрудниц клуба. Но есть и те, кто посчитал проект слишком далеким от спорта.

- Мне кажется, что после таких фото все будут думать как бы всех тренеров, что в трусиках……… Но совсем не о тренировках. Слишком. Но это сугубо мое мнение.... Вот если бы в классном спорт костюме и с инвентарем, тогда да, — написала пользовательница vikantesa__.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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