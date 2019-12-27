Саратовцев предупредили о безопасности в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-27T12:33:54+03:00

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Саратовцев предупредили о важности соблюдать меры безопасности в новогодние праздники, особенно нужно следить за детьми.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, детские шалости с огнем, неправильная эксплуатация электрооборудования и печей, запуск пиротехнических изделий — все это может стать причинами травм. Самые типичные из них — ожоги кожи и глаз.

Детям нужно объяснить, что нельзя гулять на реке и водоеме, играть вблизи зданий, с которых свисает снег и лед, беспечно вести себя на дороге, выходить на улицу при очень низкой температуре.

Несовершеннолетним лучше не находиться с 22:00 до 6:00, а также в новогоднюю ночь в общественных местах без взрослых.

Стоит больше проводить времени со своим ребенком, узнавать, куда и с кем он отправился погулять, объяснить ему правила поведения в интернете. А также дать ему понять, что при попадании в критическую, неконтролируемую ситуацию, он должен незамедлительно связаться с вами.

Если ситуация противоправна, можно обратиться в службу 02, детский телефон доверия: 8-800-2000-122, телефон доверия психологической службы «Центра социальной помощи семье и детям»: 73-74-73, телефоны доверия реабилитационного центра «Возвращение»: 92-96-56, 72-66-44.

ИСТОЧНИК KP.RU