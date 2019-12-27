В Саратове молодой наркоман ворвался в дом и отобрал телевизор
Сумма ущерба составила 37 тыс. рублей
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Полиция Кировского района раскрыла грабеж у 50-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 25 декабря в 19:20 неизвестные ворвались в его дом на 6-й Линии 2-го Пугачевского поселка и отобрали черный телевизор марки Samsung стоимостью 37 тыс. рублей.
По подозрению в преступлении задержан 19-летний парень. Несмотря на свой возраст, он не раз получал судимость за кражи и наркотики.
Юноша во всем признался, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU