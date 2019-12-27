В Вольске изрезавший ножом таксиста мужчина не смог уйти от погони

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-27T12:16:16+03:00

Задержан напавший на таксиста в Вольске. Видео ГУ МВД по Саратовской области.

Гражданин не сумел объяснить, зачем он это сделал

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В Вольском районе сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в неправомерном завладении чужой машиной и причинении тяжкого вреда.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, жертвой злоумышленника стал водитель такси. Мужчина доставил двух молодых людей до конечной точки маршрута и ожидал оплаты за проезд. Вместо этого пассажир с переднего сидения достал нож и шесть раз полоснул водителя в область спины и шеи.

После этого потерпевшему удалось сбежать, а злоумышленник на машине такси скрылся с места происшествия.

Истекающий кровью гражданин добрался до магазина и вызвал полицию. Стражи порядка немедленно приняли меры.

На перехват злоумышленника пустились несколько экипажей ДПС, включая подмогу из Балаковского района. Подозреваемый наехал на бордюр на одной из улиц во время ухода от погони, но остановиться отказался.

Финалом истории стало задержание. Выяснилось, что мужчина пошел на преступление ради машины. Однако объяснить свои мотивы он не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU