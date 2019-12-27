За год в Саратове поймали более 1,8 тыс. пьяных водителей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-27T11:20:23+03:00

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В Саратове с начала 2019 года было выявлено более 1 830 пьяных водителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, из них 600 человек отказались от освидетельствования, а 230 ранее уже были лишены прав за пьяное вождение, но вновь сели за руль.

Так, 27 и 28 декабря городская Госавтоинспекция снова проводит рейды по нетрезвым водителям. Сегодня в 03:25 напротив дома №3 по Усть-Курдюмской был остановлен водитель ВАЗ-2109. Водитель оказался лишен прав, при этом налицо были признаки алкогольного опьянения. От проверки мужч ина отказался. Суд вынес решение об административном аресте на 10 суток.

- В связи с приближающимися праздниками призываем Вас отказаться от управления транспортных средств в состоянии опьянения и при необходимости воспользоваться службами такси! — обращается ГИБДД к водителям.

ИСТОЧНИК KP.RU