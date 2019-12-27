Собутыльник лишил жителя Балакова 56 тыс. рублей

27 Дек. 11:14 2019-12-27T12:10:12+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла кражу с карты 46-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 3:00 до 7:00 25 декабря у него в гостях в квартире на улице Братьев Захаровых находился 37-летний рецидивист.

Гость после совместного распития спиртного украл у него банковскую карту и снял оттуда 56 тыс. рублей.

Мужчину доставили в отдел и завели на него уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU