2019-12-27T11:10:45+03:00
Происшествия

Жительницу Балакова отправили в колонию за неуплату алиментов

Гражданка недодала более 89 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Суд признал 38-летнюю жительницу Балакова виновной в неуплате родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего 16-летнего ребенка.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, выяснилось, что гражданка должна была выплачивать алименты на своего сына, однако она не давала денег и не собиралась устраиваться на работу.

С февраля по июль 2019 года сумма долга превысила отметку в 89 тыс. рублей.

Теперь гражданка проведет семь месяцев в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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