Жительницу Балакова отправили в колонию за неуплату алиментов
Гражданка недодала более 89 тыс. рублей
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Суд признал 38-летнюю жительницу Балакова виновной в неуплате родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего 16-летнего ребенка.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, выяснилось, что гражданка должна была выплачивать алименты на своего сына, однако она не давала денег и не собиралась устраиваться на работу.
С февраля по июль 2019 года сумма долга превысила отметку в 89 тыс. рублей.
Теперь гражданка проведет семь месяцев в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU