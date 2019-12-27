Все меньше саратовцев пользуются электротранспортом

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-27T11:07:40+03:00

Подведены итоги за 11 месяцев 2019 года

Изменить размер текста: A A

На сегодняшнем совещании в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области огласили итоги работы за 11 месяцев 2019 года.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко рассказал об итогах работы за 11 месяцев 1019 года на сегодняшнем совещании.

Горожане чаще всего выбирают электротранспорт, в прошлом году трамваями и троллейбусами воспользовались свыше 30 млн человек. Число пассажиров электротранспорта выросло на 1%, по сравнению с прошлым годом, однако по общей тенденции наблюдается снижение.

Отметим, что автотранспорт, а его маршрутов в регионе находится 714, перевез 207 млн саратовцев, увеличение пассажиров здесь также произошло на 1%.

Отметим, что всеми видами транспорта воспользовались 237 млн человек (101,2% к уровню 2018 года).

ИСТОЧНИК KP.RU