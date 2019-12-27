Все меньше саратовцев пользуются электротранспортом
На сегодняшнем совещании в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области огласили итоги работы за 11 месяцев 2019 года.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко рассказал об итогах работы за 11 месяцев 1019 года на сегодняшнем совещании.
Горожане чаще всего выбирают электротранспорт, в прошлом году трамваями и троллейбусами воспользовались свыше 30 млн человек. Число пассажиров электротранспорта выросло на 1%, по сравнению с прошлым годом, однако по общей тенденции наблюдается снижение.
Отметим, что автотранспорт, а его маршрутов в регионе находится 714, перевез 207 млн саратовцев, увеличение пассажиров здесь также произошло на 1%.
Отметим, что всеми видами транспорта воспользовались 237 млн человек (101,2% к уровню 2018 года).
ИСТОЧНИК KP.RU