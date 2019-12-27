Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП на Московской

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-27T11:05:40+03:00

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В Саратове ищут очевидцев смертельного ДТП 17 декабря.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, авария произошла в 17:25 на пересечении улиц Лермонтова и Московской.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai ix35 не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. 53-летняя женщина попала под колеса авто и скончалась в больнице.

- Показания каждого из очевидцев трагедии могут иметь принципиальное значение для установления истины, — отметили в СУ СКР.

Свидетелей просят прийти по адресу: Саратов, улица Григорьева, дом 30. Или позвонить по телефону: 74-14-08.

ИСТОЧНИК KP.RU