Известна схема ограничения движения на Рождество в Саратове
В Саратове на время празднования Рождества Христова нельзя будет проезжать, останавливать и парковать свою машину на ряде улиц.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ограничения продлятся с 20:00 6 января до окончания мероприятий.
В зону попадают: Московская от Чернышевского до Лермонтова, Лермонтова от Московской до Челюскинцев, Музейная площадь от Московской до Челюскинцев, Горького от Большой Горной до Зарубина, Большая Горная и Зарубина на участках от Горького до Симбирской, Соколовая от Веселой до Рогожина, Рогожина и Веселая от Большой Горной до Соколовой.
Ограничения не действуют на транспорт, который обеспечивает проведение мероприятий, а также автомобили оперативных и аварийно-технических служб.
ИСТОЧНИК KP.RU