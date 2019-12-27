Известна схема ограничения движения на Рождество в Саратове

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-27T11:03:23+03:00

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В Саратове на время празднования Рождества Христова нельзя будет проезжать, останавливать и парковать свою машину на ряде улиц.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ограничения продлятся с 20:00 6 января до окончания мероприятий.

В зону попадают: Московская от Чернышевского до Лермонтова, Лермонтова от Московской до Челюскинцев, Музейная площадь от Московской до Челюскинцев, Горького от Большой Горной до Зарубина, Большая Горная и Зарубина на участках от Горького до Симбирской, Соколовая от Веселой до Рогожина, Рогожина и Веселая от Большой Горной до Соколовой.

Ограничения не действуют на транспорт, который обеспечивает проведение мероприятий, а также автомобили оперативных и аварийно-технических служб.

ИСТОЧНИК KP.RU