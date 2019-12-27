Инвестор готов принимать на работу бывших работников ЗАО «Тролза»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-27T11:02:00+03:00

Производство может быть расширено

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Производство троллейбусов в Саратовской области продолжится, может быть начато производство трамваев.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, инвестор ПК «Транспортные системы» (входит в контур АО «Трансмашхолдинг») уже заключил договор аренды площадей и оборудования ЗАО «Тролза» на 11 месяцев.

Внесенная предоплата позволила выплатить 26 млн рублей долгов по зарплате и частично выходные пособия в связи с сокращением численности бывшим и действующим сотрудникам ЗАО «Тролза».

- По информации представителей ПК «Транспортные системы», компания приняла на работу часть бывших сотрудников ЗАО «Тролза». При наращивании объемов производства прием на работу бывших работников предприятия продолжится, — отметили в Минпроме.

ИСТОЧНИК KP.RU