В Энгельсе рабочие «Роспромгаза» недополучили более 3,1 млн рублей зарплаты

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-27T10:25:38+03:00

Денег граждане не видели четыре месяца

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Прокуратура Энгельса поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении директора ООО «Завод «Роспромгаз».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что с 1 сентября 2018 года по 31 января 2019 года сотрудники недополучили свыше 3,1 млн рублей.

Директор завода хотел создать имидж успешного руководителя перед контрагентами.

Суд обязал подсудимого выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU