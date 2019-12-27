В Энгельсе рабочие «Роспромгаза» недополучили более 3,1 млн рублей зарплаты
Денег граждане не видели четыре месяца
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Прокуратура Энгельса поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении директора ООО «Завод «Роспромгаз».
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что с 1 сентября 2018 года по 31 января 2019 года сотрудники недополучили свыше 3,1 млн рублей.
Директор завода хотел создать имидж успешного руководителя перед контрагентами.
Суд обязал подсудимого выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU