В Ртищеве молодые рецидивисты разбили дверь магазина ради кражи водки и сигарет

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-27T11:00:24+03:00

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Полиция Ртищевского района раскрыла кражу из местного магазина на улице Крылова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 20 декабря кто-то разбил дверь запасного входа и унес шесть бутылок водки «Царская», четыре блока сигарет.

Вчера, 26 декабря, предполагаемых преступников задержали, ими оказались 18 и 23-летний рецидивисты.

Парни признались в содеянном, на них завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU