2019-12-27T10:55:53+03:00
Общество

Выплату на первого ребенка получают 9,7 тыс. молодых семей Саратовской области

Материальная поддержка идет в рамках нацпроекта
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области в рамках нацпроекта «Демография» продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития региона, 9,7 тыс. молодых семей области, благодаря инициативе президента страны Владимира Путина, назначена выплата на первого ребенка, в том числе на 3,6 тыс. детей, рожденных в 2019 году.

Кроме того, в 2015-2019 годах региональный материнский капитал на сумму 457,4 млн рублей получили 6,2 тысячи семей области.

Более 13 тыс. многодетных семей получают ежемесячную денежную выплату на третьего или последующих детей. В 2019 году эта выплата назначена на 3 тыс. детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24