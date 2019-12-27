Выплату на первого ребенка получают 9,7 тыс. молодых семей Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-27T10:55:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области в рамках нацпроекта «Демография» продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития региона, 9,7 тыс. молодых семей области, благодаря инициативе президента страны Владимира Путина, назначена выплата на первого ребенка, в том числе на 3,6 тыс. детей, рожденных в 2019 году.

Кроме того, в 2015-2019 годах региональный материнский капитал на сумму 457,4 млн рублей получили 6,2 тысячи семей области.

Более 13 тыс. многодетных семей получают ежемесячную денежную выплату на третьего или последующих детей. В 2019 году эта выплата назначена на 3 тыс. детей.

ИСТОЧНИК KP.RU