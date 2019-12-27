2019-12-27T10:54:14+03:00
Происшествия

Жительница Калининска украла две картины

Гражданка призналась в содеянном
Дарья Вострикова
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Полиция Калининского района раскрыла кражу у 51-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 15 по 26 ноября кто-то унес из его квартиры на улице Чапаева две картины, которые были приобретены в 2014 году.

Предполагаемого преступника задержали, им оказалась 45-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном, у нее изъяли похищенное.

На гражданку завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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