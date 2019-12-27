Жительница Калининска украла две картины
Гражданка призналась в содеянном
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Полиция Калининского района раскрыла кражу у 51-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 15 по 26 ноября кто-то унес из его квартиры на улице Чапаева две картины, которые были приобретены в 2014 году.
Предполагаемого преступника задержали, им оказалась 45-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном, у нее изъяли похищенное.
На гражданку завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU