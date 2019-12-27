Пресечена незаконная торговля фруктами в Волжском районе
Также на прилавках лежали колбаса и очки
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В Волжском районе Саратова сотрудники отдела экономического развития, торговли и бытового обслуживания администрации Саратова провели рейд по выявлению незаконной торговли на территории района.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, выяснилось, что у дома №11 по улице Усть-Курдюмская с автомобиля торговали фруктами, на Московской улице — очками и колбасой.
На продавцов-нарушителей составили административные протоколы.
Такие рейды будут продолжены.
ИСТОЧНИК KP.RU