2019-12-27T10:21:33+03:00
Общество

Пресечена незаконная торговля фруктами в Волжском районе

Также на прилавках лежали колбаса и очки
Дарья Вострикова
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В Волжском районе Саратова сотрудники отдела экономического развития, торговли и бытового обслуживания администрации Саратова провели рейд по выявлению незаконной торговли на территории района.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, выяснилось, что у дома №11 по улице Усть-Курдюмская с автомобиля торговали фруктами, на Московской улице — очками и колбасой.

На продавцов-нарушителей составили административные протоколы.

Такие рейды будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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