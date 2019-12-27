В Заводском районе парень украл у знакомого Sony Playstation 4
Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 20-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 12 декабря в 12:00 его знакомый тайком унес приставку Sony Playstation 4 стоимостью 20 тыс. рублей.
Вчера, 26 декабря, по подозрению в преступлении задержан 22-летний вор, у которого изъяли залоговый билет скупки.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU