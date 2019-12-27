Продавщица алкоголя лишила свободы полицейского в Турках

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-27T10:48:58+03:00

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В Турках владелица магазина лишила свободы сотрудника полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, также под ее произвол попал один из посетителей.

Преступление было совершено днем 12 сентября. Сотрудник полиции обнаружил, что в магазине незаконно торгуют алкоголем кустарного разлива. Он пришел по месту и начал осмотр. В это время продавец, которая также являлась хозяйкой, отняла у него найденные в помещении бутылки со спиртным, вышла и закрыла дверь на ключ.

Полицейский, а также один из посетителей оказались внутри. Решетки на окнах не позволяли им выбраться.

Впрочем, через какое-то время женщина вернулась и выпустила «заложников».

На предварительном следствии злоумышленница признала вину. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU