Прокуратура помогает сироте из Калининского района получить квартиру
Прокуратура Калининского района выявила нарушения соблюдения жилищного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 18-летняя гражданка является сиротой. В соответствии с распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области она принята на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении по договору социального найма из государственного жилищного фонда области.
Однако после учебы ей не предоставили обещанную квартиру.
Прокурор подал иск в суд о том, чтобы обязать Минстрой региона выдать девушке жилье. Эти требования удовлетворены, исполнение решения суда контролируется прокуратурой.
ИСТОЧНИК KP.RU