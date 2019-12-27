Прокуратура помогает сироте из Калининского района получить квартиру

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-27T10:47:01+03:00

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Прокуратура Калининского района выявила нарушения соблюдения жилищного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 18-летняя гражданка является сиротой. В соответствии с распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области она принята на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении по договору социального найма из государственного жилищного фонда области.

Однако после учебы ей не предоставили обещанную квартиру.

Прокурор подал иск в суд о том, чтобы обязать Минстрой региона выдать девушке жилье. Эти требования удовлетворены, исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU