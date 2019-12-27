Известна программа новогодних мероприятий в Саратове

СЕГОДНЯ 09:16 2019-12-27T10:39:01+03:00

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Предстоящие праздники — Новый год и Рождество — не обойдутся для саратовцев без проведения массовых мероприятий.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, развлечения будут как в центре, так и в районах города.

Встреча Нового года пройдет на Театральной площади, 31 декабря с 22:00 будет дискотека, в 23:55 видеотрансляция поздравления президента Российской Федерации В. В. Путина, а в полночь небо над площадью озарится новогодним фейерверком.

В этот же день, но в 19:30, артисты консерватории устроят концерт у этого учреждения.

Также с 27 по 29 декабря и 7 января в театре «Версия» пройдет спектакль «По зеленым холмам океана», в те же дни декабря, а также с 2 по 7 января, состоится постановка «Время волшебства», приглашает театр магии и фокусов «Самокат».

В городе пройдут отборочные игры городского турнира Героев Отечества по мини-футболу, театрализованное представление «В поисках Нового года» и экскурсии в музее-усадьбе имени Чернышевского, праздничное мероприятие в бассейне «Саратов», соревнования по лыжным гонкам, хореографический спектакль.

На Театральной площади 7 января состоится праздничная программа, посвященная Рождеству.

ИСТОЧНИК KP.RU