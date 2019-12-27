Парень ограбил магазин в Саратове ради двух бутылок виски
Гражданина задержали
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Полиция Фрунзенского района раскрыла грабеж из магазина на улице Вавилова в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 30 сентября в 13:50 неизвестный забрал две бутылки виски по 0,5 литра.
Сумма ущерба превысила 1 тыс. рублей.
Вчера, 26 декабря, предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU