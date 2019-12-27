Мужчина на пруду в Саратовской области убил дядю

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-27T10:31:34+03:00

После этого он угрожал зарезать его сожительницу

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В Самойловском районе Саратовской области завершено расследование уголовного дела об убийстве, угрозах и краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 39-летний мужчина.

По версии следствия, вечером 16 октября он вместе с 47-летним дядей отправился на рыбалку на пруд в 3-х км от поселка Алексеевский. Переплыв на лодке на противоположный берег, они принялись распивать спиртное.

Во время «пикника» мужчины поссорились, так как дядя приревновал сожительницу к племяннику и от ревности дал тому пощечину. В ответ 39-летний родственник избил потерпевшего кулаками, а потом и палкой по голове. От травм тот скончался.

Фото СУ СКР по Саратовской области

После этого племянник отправился к дяде домой, чтобы украсть алкоголь, но там его встретила сожительница убитого мужчины. Он достал перочинный нож и принялся угрожать женщине убийством. Однако приехавшие по вызову сотрудники полиции задержали его.

Кроме того, в августе и сентябре 39-летний мужчина из двух придомовых построек похитил металлолом на сумму 3,2 тыс. рублей.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU