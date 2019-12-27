В доме-интернате Энгельса прошли праздничные мероприятия
В энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялось новогоднее представление.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, зрителями и участниками стали проживающие всех трех корпусов дома-интерната, в общей сложности около 400 человек.
Их ждала новогодняя музыкальная фантазия «По следам бременских музыкантов…», которую сыграли местные сотрудники, а также те, кто проходит альтернативную гражданскую службу в учреждении.
Директор дома-интерната Сергей Сафошкин пожелал добрых событий и ярких впечатлений в Новом году. Высоко оценил мероприятия член президиума, заместитель председателя областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анатолий Красиков.
Общая программа новогодних мероприятий включала в себя предсказания от сказочной цыганки, игру в снежки, танцы, конкурсы, загадочный мир театрализованной постановки «Путешествие по сказкам».
ИСТОЧНИК KP.RU