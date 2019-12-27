В доме-интернате Энгельса прошли праздничные мероприятия

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-27T08:56:47+03:00

Зрителями стали около 400 человек

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В энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялось новогоднее представление.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, зрителями и участниками стали проживающие всех трех корпусов дома-интерната, в общей сложности около 400 человек.

Их ждала новогодняя музыкальная фантазия «По следам бременских музыкантов…», которую сыграли местные сотрудники, а также те, кто проходит альтернативную гражданскую службу в учреждении.

Директор дома-интерната Сергей Сафошкин пожелал добрых событий и ярких впечатлений в Новом году. Высоко оценил мероприятия член президиума, заместитель председателя областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анатолий Красиков.

Общая программа новогодних мероприятий включала в себя предсказания от сказочной цыганки, игру в снежки, танцы, конкурсы, загадочный мир театрализованной постановки «Путешествие по сказкам».

ИСТОЧНИК KP.RU