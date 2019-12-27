Саратовец-рецидивист признался в организации притона

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-27T08:50:54+03:00

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Полиция Кировского района выявила, что 51-летний рецидивист из Саратова предоставлял наркоманам свой дом для употребления запрещенных веществ.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, любители незаконных развлечений располагались в квартире на Геофизической улице.

Мужчину доставили в отдел, он признался в содеянном. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU