Алена Апина рассказала о нападении насильника в Саратове
Саратовская певица Алена Апина 26 декабря стала героиней передачи «Прямой эфир» на канале «Россия 1», которую ведет Андрей Малахов.
Они вместе побывали в Заводском районе Саратова, где раньше жила экс-солистка группы «Комбинация».
Алена рассказала о своей обиде на родителей, которые развелись в ее день рождения. Это стало причиной ухода певицы из дома и жизни в одной коммуналке с подругой.
Спустя несколько дней девушка решила вернуться домой.
Также артистка вспомнила, как на нее чуть не напал насильник. Алена Апина шла в 11-м часу домой, за ней зашел некто в капюшоне. Певица перепугалась и закричала. На шум выбежал приятель ее матери и погнался за незнакомцем, но не догнал.
Звезда рассказала, что ее родители злоупотребляли алкоголем. Отсутствие этой вредной привычки, по ее мнению, могло бы сохранить им жизнь.
Также Алена Апина побывала в консерватории, где ей вручили диплом, несмотря на уход с учебы на втором курсе.
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ИСТОЧНИК KP.RU