Алена Апина рассказала о нападении насильника в Саратове

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-27T10:16:49+03:00

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Саратовская певица Алена Апина 26 декабря стала героиней передачи «Прямой эфир» на канале «Россия 1», которую ведет Андрей Малахов.

Они вместе побывали в Заводском районе Саратова, где раньше жила экс-солистка группы «Комбинация».

Алена рассказала о своей обиде на родителей, которые развелись в ее день рождения. Это стало причиной ухода певицы из дома и жизни в одной коммуналке с подругой.

Спустя несколько дней девушка решила вернуться домой.

Также артистка вспомнила, как на нее чуть не напал насильник. Алена Апина шла в 11-м часу домой, за ней зашел некто в капюшоне. Певица перепугалась и закричала. На шум выбежал приятель ее матери и погнался за незнакомцем, но не догнал.

Звезда рассказала, что ее родители злоупотребляли алкоголем. Отсутствие этой вредной привычки, по ее мнению, могло бы сохранить им жизнь.

Также Алена Апина побывала в консерватории, где ей вручили диплом, несмотря на уход с учебы на втором курсе.

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ИСТОЧНИК KP.RU