Водитель «Приоры» пострадал после столкновения с Mitsubishi в Энгельсе

СЕГОДНЯ 07:56 2019-12-27T10:10:22+03:00

Ему оказана помощь на месте

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Вечером 26 декабря в Энгельсе Саратовской области случилось ДТП на проспекте Строителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 22:00 у дома №22.

За рулем Mitsubishi находился 37-летний мужчина. По предварительной версии, он не соблюдал дистанцию и в итоге столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Лада Приора».

Отечественным авто управлял 44-летний мужчина. После осмотра медиками его отпустили.

Установлено, что водитель иномарки был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU