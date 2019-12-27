В Саратовской области 77-летний ревнивец забил молодого соперника до смерти черенком от лопаты и бадиком

СЕГОДНЯ 07:24 2019-12-27T10:08:27+03:00

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Суд приговорил 77-летнего жителя Ершова к 6,5 года колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью 57-летнему соседу, который после избиения скончался.

Оружием преступления послужила палка, черенок от лопаты и металлический бадик — трость для инвалидов.

Следствием и судом установлено, что вечером 23 августа 2019 года 77-летний мужчина, вернувшись домой, застал 68-летнюю супругу с 57-летним соседом за распитием спиртного во дворе. От приглашения присоседиться к застолью пожилой мужчина отказался и прошел в дом, где через окно стал следить за женой и соседом.

В какой-то момент он заметил, как мужчина стал оказывать знаки внимания его супруге. В приступе гнева 77-летний пенсионер избил соседа и выставил его за калитку.

Пострадавший добрался до своего дома и упал во дворе, где спустя два дня его без признаков жизни обнаружила жена, приехавшая от родственников.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшего стала тупая травма груди с повреждением правого легкого, переломы ребер.

Свою вину 77-летний ревнивец полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU