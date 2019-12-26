2019-12-26T16:50:39+03:00
Общество

В Саратовской области объявлен сбор одежды для семьи погорельцев с пятью детьми

Вещи собирают в аппарате Уполномоченного по правам ребенка
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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Уполномоченный по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя просит помощи для семьи погорельцев из села Озерки Петровского района.

На своей странице в соцсети facebook детский омбудсмен написала, что она посетила больницу, где сейчас лежат женщина с двумя спасенными детьми.

- По словам врачей, жизнь детей вне опасности. Хотя девочка находится пока в реанимации... Мама пока в тяжелейшем психологическом состоянии, — написала Татьяна Загороднева.

Всего в семье было шестеро детей. На момент пожара 10-летняя девочка и 11-летний мальчик, а также годовалый малыш не находились в доме. Напомним, что из пожара спасены трехлетняя девочка и мальчик в возрасте 4,5 лет. Шестилетний ребенок погиб.

- Петровск поможет с похоронами. Нужны вещи, — написала Татьяна Загородняя.

Детям требуется также белье: новые майки, трусы, носки, а также обувь. Кроме того, есть потребность в канцтоварах для школы.

1. Девочка 1 год — 116 см, одежда+памперсы 9-14 кг,

2. Девочка 3 года — 98-116 см,

3. Мальчик 4,5 года — 116 см,

4. Девочка 10 лет — 128-130 см,

5. Мальчик 11 лет — 134 см.

6. Мама 46 размер.

Обувь:

Мальчик 35-36 р, девочка 32-33 р, мальчик 26-27 р, девочка 23-25 р, девочка 19-20 р.

Принести вещи можно в аппарат Уполномоченного на Челюскницев, 116, кабинет №3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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