2019-12-26T16:23:51+03:00
Общество

На проспекте 50 лет Октября начаты аварийный работы «Т Плюс»

Теплоснабжение домов не отключалось
Екатерина Семенова
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В Саратовском филиале «Т Плюс» объяснили ситуацию с изливом кипятка на проспекте 50 лет Октября.

Как пояснили на предприятии, сегодня, 26 декабря, поступило сообщение от местного жителя, что на поверхность вытекает горячая вода.

- На место оперативно была направлена ремонтная бригада, которая выставила ограждения и разместила предупреждающие знаки. В настоящее время ведется обследование трубопровода и поиск места повреждения, — отметили в «Т Плюс».

Сейчас специалисты начали работу, они определяют характер повреждения. После этого аварию на водоводе устранят.

- Все объекты, подключенные к данному участку теплосетей, продолжают получать теплоресурс, — подчеркнули в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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