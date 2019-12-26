2019-12-26T16:32:01+03:00
Общество

Ряд улиц в Октябрьском районе Саратова остался без воды

Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно до 21:00
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 декабря, в Саратове без воды остался ряд улиц в поселке Первомайский Октябрьского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся до 21:00, пока не починят городской водопровод.

В зону отключения попали: улица Астраханская 4, 6, 8, 10/20, 22/36, 38, 40, 2-я Садовая, 39/53, 55, 2-й пр-д, 11-30, 5-й проезд, 6/16, 18/30, 21-39, 6-й проезд, 21/23, 25, 7-й проезд. 19/31, 9-я линия, 4/12, 14, 16, 18, 20, Кособокова, 17-42, 1-й Станционный проезд, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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