Саратовцы могут бесплатно звонить на любые телефоны по России
Саратовцы смогут бесплатно звонить на все российские номера, в том числе, стационарные и мобильные.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, сделать это можно с таксофонов, которые установлены по области и в Саратове.
Всего в регионе установлено 1 861 таксофон. В основном они установлены в тех населенных пунктах, где проживают менее 500 человек.
В Саратове также имеются 11 таксофонов. Они установлены по адресам:
- Привокзальная площадь, 1,
- проспект Кирова, 18,
- ул. Алексеевская, 2,
- ул. Зенитная, 10,
- ул. Вавилова, 1,
- ул. Радищева, 24,
- ул. Кавказская, 7,
- ул. Московская, 158,
- ул. Одесская, 5,
- ул. Октябрьская, 46,
- ул. Слонова, 5/7.
ИСТОЧНИК KP.RU