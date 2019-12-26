2019-12-26T15:29:55+03:00
Общество

Саратовцы могут бесплатно звонить на любые телефоны по России

В области установлены 1 861 таксофон
Екатерина Семенова
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Саратовцы смогут бесплатно звонить на все российские номера, в том числе, стационарные и мобильные.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, сделать это можно с таксофонов, которые установлены по области и в Саратове.

Всего в регионе установлено 1 861 таксофон. В основном они установлены в тех населенных пунктах, где проживают менее 500 человек.

В Саратове также имеются 11 таксофонов. Они установлены по адресам:

- Привокзальная площадь, 1,

- проспект Кирова, 18,

- ул. Алексеевская, 2,

- ул. Зенитная, 10,

- ул. Вавилова, 1,

- ул. Радищева, 24,

- ул. Кавказская, 7,

- ул. Московская, 158,

- ул. Одесская, 5,

- ул. Октябрьская, 46,

- ул. Слонова, 5/7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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