2019-12-26T15:01:17+03:00
Экономика

Саратовская область за шесть лет получит 118 млрд рублей по нацпроектам

В 2020 году предусмотрено финансирование в 20,5 млрд рублей
Екатерина Семенова
Поделиться:
..Фото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В «КП-Саратов» сегодня, 26 декабря, первый зампред правительства области — министр финансов Вадим Ойкин провел пресс-конференцию.

Одной их тем его выступления стали итоги 2019 года.

- Год был насыщенным, тяжелым, и нам есть что рассказать, — отметил он.

По словам первого зампреда, особую важность в этом году играет начало работы по национальным проектам.

- Суммы идут очень большие. Только в этом году Саратовская область получила 17 млрд, а за ближайшие шесть лет получим 118 млрд на нацпроекты, — отметил Вадим Ойкин.

На 2020 год предусмотрено финансирование в размере 20,5 млрд рублей.

Он также сообщил, что до 26 декабря были подписаны все договора по нацпроектам, следовательно, уже с 9 января следующего года можно будет выйти на конкурсные процедуры по новым контрактам. При этом процедурные сроки сокращены с 55 до 23 дней.

- В этом году до конца года мы уже получили все проектные документации заключения экспертиз по всем 44 объектам, которые будут строится в 2020 году, — отметил Вадим Ойкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На органы госвласти в Саратовской области потратили почти 2 млрд рублей
Ряд улиц в Октябрьском районе Саратова остался без воды
Саратовцы могут бесплатно звонить на любые телефоны по России
В последний вечер года в Саратовской консерватории состоится «Новогодний фейерверк»
Саратовская область за шесть лет получит 118 млрд рублей по нацпроектам
Директор Кировского троллейбусного депо Саратова надеется на пополнение парка
Панков: Володин помогает решить вопрос по самым сложным долгостроям
Победительница конкурса «Комсомолки» отправляется на «Новогодний карнавал»
На Театральной площади собирают каркас под каток
Саратовцев призвали сообщать о подозрительных предметах в новогодние праздники
В Петровском районе найдены останки погибшего на пожаре ребенка
Массовое ДТП с шестью авто и быком под Саратовом. Подробности
В Красноармейске росгвардейцы привели домой заблудившуюся школьницу
Еще шесть проблемных домов Саратова войдут в программы Фонда поддержки обманутых дольщиков
На Московской легковушка столкнулась с автобусом