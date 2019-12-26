Саратовская область за шесть лет получит 118 млрд рублей по нацпроектам

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-26T15:01:17+03:00

В 2020 году предусмотрено финансирование в 20,5 млрд рублей

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В «КП-Саратов» сегодня, 26 декабря, первый зампред правительства области — министр финансов Вадим Ойкин провел пресс-конференцию.

Одной их тем его выступления стали итоги 2019 года.

- Год был насыщенным, тяжелым, и нам есть что рассказать, — отметил он.

По словам первого зампреда, особую важность в этом году играет начало работы по национальным проектам.

- Суммы идут очень большие. Только в этом году Саратовская область получила 17 млрд, а за ближайшие шесть лет получим 118 млрд на нацпроекты, — отметил Вадим Ойкин.

На 2020 год предусмотрено финансирование в размере 20,5 млрд рублей.

Он также сообщил, что до 26 декабря были подписаны все договора по нацпроектам, следовательно, уже с 9 января следующего года можно будет выйти на конкурсные процедуры по новым контрактам. При этом процедурные сроки сокращены с 55 до 23 дней.

- В этом году до конца года мы уже получили все проектные документации заключения экспертиз по всем 44 объектам, которые будут строится в 2020 году, — отметил Вадим Ойкин.

ИСТОЧНИК KP.RU